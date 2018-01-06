Атомная подлодка «Князь Владимир» пройдет испытания на Северном флоте

В 2018 году на Северном флоте пройдут испытания стратегического ракетоносца «Князь Владимир». Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

По его словам, Северный флот продолжит походы отрядов кораблей в Арктику, Атлантический океан и Средиземное море. Продолжится освоение новых образцов вооружения и техники, личный состав флота будет участвовать в программах испытания новейших кораблей. В числе приоритетных задач остается целенаправленная деятельность по развитию и совершенствованию инфраструктуры в Арктике, поддержание высокой боеготовности сил и войск флота.

«Князь Владимир» - атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к четвертому поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А «Борей-А».

«Князь Владимир» будет отличаться от первых трех кораблей серии («Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах») модернизацией, проведенной по следующим направлениям: шумность, маневрирование, удержание на глубине, управление оружием.