Воздушно-космические силы России получили более 70 новейших РЛС

В подразделения радиотехнических войск Воздушно-космических сил поступило более 70 новейших радиолокационных станций в 2017 году. Среди них новейшие радиолокационные комплексы средних и больших высот «Небо-М», радиолокационные станции средних и больших высот «Противник», «Всевысотный обнаружитель», «Сопка-2», радиолокационные станции малых высот «Подлет-К1» и «Подлет-М», «Каста-2-2», «Гамма-С1», а также современные комплексы средств автоматизации «Фундамент» и другие средства.

РЛС предназначены для распознавания воздушных объектов, а также определения их параметров, таких как дальности, скорости, высоты и определения госпринадлежности.

Новые образцы вооружения радиотехнических войск, в отличие от средств радиолокации предыдущих поколений, созданы на современной элементной базе, с максимальной автоматизацией всех процессов и операций боевой работы и, следовательно, высокой боевой эффективностью в сочетании с простотой применения и технического обслуживания.

Все современные РЛС отличаются высокой помехоустойчивостью, способностью выполнять задачу по ведению радиолокационной разведки на любых позициях и повышенными возможностями по обнаружению различного класса целей.