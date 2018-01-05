Четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС отработали учебно-тренировочные полеты в Амурской области

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС с авиабазы, дислоцированной в Амурской области, отработали учебно-тренировочные полеты в целях проверки дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Ракетоносцы отработали навыки ведения полетов на высотах более десяти тысяч метров. Подразделения ПВО провели тренировки по обнаружению высотных целей.

В тренировке были задействовано четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС. Время полетов составила от 2 до 4 часов.