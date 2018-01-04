Комплект экипировки «Ратник» для ВДВ оснастят новейшим стрелковым оружием

Десантный вариант экипировки «Ратник» будет оснащен новыми образцами стрелкового оружия.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей департамента информации Минобороны РФ, помимо комплектов экипировки «Ратник» российские десантники получат новые образцы стрелкового оружия, значительно повышающие огневые возможности солдата-десантника.

Отмечается, по своим возможностям новое стрелковое оружие превосходит имеющиеся на вооружение образцы по некоторым параметрам на 20%, а новое снайперское оружие на 15%.

Новые образцы стрелкового вооружения предусматривают установку лазерных целеуказателей, унифицированных оптических, ночных и тепловизионных прицелов.