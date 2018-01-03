В 2018 году ВВС и ПВО ЗВО получат более 40 боевых самолетов

ВВС и ПВО Западного военного округа получат в 2018 году более 50 образцов армейской и оперативно-тактической авиации.

Военные ЗВО, в частности, получат около сорока боевых самолетов Су-34, МиГ-31, Су-35 и Су-30СМ.

Кроме того, части армейской авиации округа получат партию новых многоцелевых вертолетов Ми-8 и Ка-27, сообщили в Министерстве обороны России.

Отмечается, что план по поставке новой и модернизированной военной техники в ЗВО в 2017 году был выполнен в полном объеме.