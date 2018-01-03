Специально для ВДВ разработан новый бронеавтомобиль

Специально для ВДВ разработан и испытывается новейший бронеавтомобиль, который можно будет десантировать с парашютом.

Как отметил начальник отдела материально-технического обеспечения ВДВ полковник Николай Анохин, развитие стрелкового вооружения, как основного воздействия на автомобильную технику требует, повышения защиты личного состава в ходе перевозки.

По требованиям ВДВ был разработан новейший бронеавтомобиль на базе машины «Тайфун», который помимо повышенной защиты личного состава и оснащенности современным комплексом вооружения сможет десантироваться парашютным способом.

Сейчас в плановом порядке проводятся его испытания на специальных площадках и полигонах, сообщили в Минобороны РФ.

Серийное производство таких машин для ВДВ планируется начать в 2019 году после проведения всего цикла испытаний и проверок.