Опубликовано видео прибытия новейшего ледокола «Илья Муромец» в Североморск

Ледокол 2 января завершил успешный переход к месту постоянного базирования из Балтийского моря в Кольский залив. На опубликованных кадрах видно, что «Илья Муромец» оборудован по последнему слову техники. Сразу после прибытия корабля на базу его посетил командующий Северным флотом Николай Евменов.

«Судно уникальное по своим техническим характеристикам. Предназначено для обеспечения базирования, развертывания сил флота в арктической зоне», - сообщил Николай Евменов.

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» – это новое поколение многофункционального судна. Он может не только обеспечивать развертывание флота в арктических условиях, но и проводить научно-исследовательские и гидрографические работы. Ледокол был заложен на «Адмиралтейских верфях» 23 апреля 2015 года, спущен на воду в июне 2016 года.