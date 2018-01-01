Радиотехнические войска ВКС РФ обнаружили и сопроводили более 600 тысяч объектов в 2017 году

Радиотехнические войска ВКС РФ за минувший год обнаружили и сопроводили более 600 тысяч воздушных объектов.

Радиотехнические войска ВКС оснащены радиолокационными станциями и комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе объекты, выполненные по технологии «Стелс».

Радиолокационные комплексы и станции способны обнаруживать воздушные объекты на дальности более 400 км и высоте более 100 км, обнаруживая и сопровождая одновременна более 200 целей различных классов – самолетов, вертолетов, БПЛА и ракет на различных высотах.