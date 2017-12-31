Экипажи противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 провели более 70 патрулирований в Северном Ледовитом океане

В течение 2017 года экипажами противолодочных самолетов Ту-142 и Ил-38 было проведено более 70 патрулирований в арктических районах Северного Ледовитого океана. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. В ходе арктических полетов морские летчики осуществляли разведку ледового поля, данные о которой существенно облегчают навигацию гражданских судов.

Ожидается, что в 2018 году морские летчики Северного флота значительно расширят географию арктических полетов, в том числе и с использованием Заполярного аэродрома «Темп» на Новосибирских островах.

Выполнению полетов в Арктике предшествовала тщательная штурманская подготовка экипажей, с учетом особого географического положения и сложной метеорологической обстановки.

Летные экипажи во время таких полетов существенно повышают уровень натренированности, а также отрабатывают различные вопросы на слетанность экипажей и элементы пилотирования.