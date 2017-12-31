Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Война в Сирии ТЕГИ

Военная приемка. Сирия. Итоги

Алексей Егоров
14:24 31.12.2017
В этом фильме мы расскажем о всех тех, благодаря кому добыта такая важная победа над ИГИЛ* в Сирии: летчиках, моряках, саперах, отрядах военной полиции и, конечно же, бойцах ССО. Вы увидите эксклюзивные кадры боевой работы групп специального назначения. Кроме того, журналисты программы впервые побывают на закрытом полигоне, где российские инструкторы обучают сирийских добровольцев.

Это специальный выпуск «Военной приемки», посвященный победе русского оружия в Сирии над боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ*. Когда два года назад наши военные появились в САР, террористы контролировали 70% территории республики. И вот теперь совместными действиями двух армий, сирийской и российской, удалось подавить все террористические группировки в Сирии и вернуть мир на эту многострадальную землю. В этом фильме мы расскажем о всех тех, благодаря кому добыта такая важная победа: летчиках, моряках, саперах, отрядах военной полиции и, конечно же, бойцах ССО. Вы увидите эксклюзивные кадры боевой работы групп специального назначения. Кроме того, журналисты программы впервые побывают на закрытом полигоне, где российские инструкторы обучают сирийских добровольцев.

*«Исламское государство», ИГИЛ террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Путин: Россия продолжит помогать Сирии в защите государственного суверенитета
Дата30.12.2017, 15:00
Путин: Россия продолжит помогать Сирии в защите государственного суверенитета
Успехи в Сирии, новая техника в войсках, масштабные учения: главные достижения в российской армии в 2017 году
Дата31.12.2017, 14:17
Успехи в Сирии, новая техника в войсках, масштабные учения: главные достижения в российской армии в 2017 году
МОК утвердил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаду-2018
Дата29.12.2017, 16:21
МОК утвердил парадную форму российских спортсменов на Олимпиаду-2018
Самые яркие фотографии из жизни российской армии в 2017 году
Дата29.12.2017, 14:33
Самые яркие фотографии из жизни российской армии в 2017 году
Важнейшие события оборонно-промышленного комплекса уходящего года
Дата29.12.2017, 11:48
Важнейшие события оборонно-промышленного комплекса уходящего года
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Дата26.12.2017, 10:00
Последний рубеж обороны: как пушки и пулеметы спасали жизнь летчикам
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Дата30.12.2017, 09:00
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
Война в Сирии
16:20 В стране и мире
Псевдореальность для политических целей – Пушков о заявлении Трампа об успехах США в Сирии
14:24 Армия
Военная приемка. Сирия. Итоги
10:15 В стране и мире
Коалиция отвоевала почти 100% территорий у ИГИЛ*, заявил Трамп
01:50 Армия
Более семи тысяч тонн гуманитарной помощи доставили конвои ООН в зону деэскалации в Сирии
10:39 Армия
Видео
Минно-разыскные собаки предотвратили 30 тысяч взрывов в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:51 В стране и мире
Видео
Под Подольском крупный пожар на складе локализован
15:55 В стране и мире
Опубликованы кадры Крымского моста, снятые из космоса
14:24 Армия
Военная приемка. Сирия. Итоги
13:05 Спорт
СМИ: FIFA заподозрила игроков ЦСКА в употреблении допинга
10:36 В стране и мире
Видео
Новогодняя елка впервые за семь лет прошла в русском культурном центре в Дамаске
События дня
События дня
«Новая Звезда»
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Фотография с «невидимыми» военными озадачила пользователей соцсети
Фотография с «невидимыми» военными озадачила пользователей соцсети
«Героя АТО» похоронили во дворе хрущевки
«Героя АТО» похоронили во дворе хрущевки
Меня пытал лично Мосийчук – вернувшийся из плена боец ДНР о заключении на Украине Видео
Меня пытал лично Мосийчук – вернувшийся из плена боец ДНР о заключении на Украине
Андрей ищет семью Видео
Андрей ищет семью
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Крах США и энергия Венеры: западные СМИ вспомнили о предсказаниях Ванги на 2018 год
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны Видео
Музыкальная битва: конкурс «Новая звезда» в новогодние праздники соберет вокалистов из всех регионов страны
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.