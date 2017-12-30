Под Воронежем снайперы продемонстрировали мастерство стрельбы из «Корда»

Стрельба из винтовки на километр и дальше – под Воронежем чудеса мастерства владения оружием продемонстрировали снайперы Западного военного округа (ЗВО).

Во время учений военнослужащие использовали крупнокалиберный «Корд», который в умелых руках превращается в поистине смертоносное оружие. Изначально он создавался для контрснайперской борьбы, но в итоге военные получили комплекс, способный поражать легкую бронетехнику, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

На полигоне снайперы отработали и навыки маскировки, используя, чтобы слиться с местностью, сезонный камуфляж, траву, ветки и краску.

Сборы лучших стрелков ЗВО продлятся несколько дней.