Командирские полеты экипажей смешанного авиаполка прошли в Заполярье

В маневрах были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-24.

Пилоты выполнили упражнения по разведке наземных объектов и перехвату воздушных целей.

Кроме того, решались задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности. Пилоты отработали уход от атак истребительной авиации условного противника.

Главная цель учений – поддержка натренированности и выработка методики обучения летного состава.

Су-24 – тактический фронтовой всепогодный бомбардировщик, созданный для нанесения ударов по наземным целям.

МиГ-31 – истребитель-перехватчик, главная задача которого – уничтожение воздушных целей, в том числе низколетящих крылатых ракет.