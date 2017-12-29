Командирские полеты экипажей смешанного авиаполка прошли в Заполярье
В Заполярье состоялись командирские полеты экипажей отдельного смешанного авиаполка.
Фото: Минобороны РФ
В маневрах были задействованы истребители-перехватчики МиГ-31 и бомбардировщики Су-24.
Пилоты выполнили упражнения по разведке наземных объектов и перехвату воздушных целей.
Кроме того, решались задачи по заходу на цели на малых высотах с учетом ландшафта местности. Пилоты отработали уход от атак истребительной авиации условного противника.
Главная цель учений – поддержка натренированности и выработка методики обучения летного состава.
Су-24 – тактический фронтовой всепогодный бомбардировщик, созданный для нанесения ударов по наземным целям.
МиГ-31 – истребитель-перехватчик, главная задача которого – уничтожение воздушных целей, в том числе низколетящих крылатых ракет.