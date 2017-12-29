Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение по российской базе в сирийском Тартусе. Соответствующая информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее соглашение о базе ВМФ в Тартусе ратифицировал Совет Федерации. Согласно документу площадь базы составит 24 гектара, в порту могут находиться 11 кораблей ВМФ РФ, в том числе с ядерной энергетической установкой.

Россия получает в безвозмездное пользование инфраструктуру порта, включая причалы и склады.

720-й пункт пункт материально-технического обеспечения нашего флота появился в Тартусе еще в эпоху Советского Союза, в 1971 году.

Сегодня база в Тартусе прошла модернизацию и может принимать также корабли первого и второго ранга.