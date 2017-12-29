Десятки больных эвакуированы из Восточной Гуты в Сирии

44 человека, в том числе 12 нуждающихся в медицинской помощи, эвакуированы из подконтрольных оппозиции районов в Восточной Гуте в Сирии. Эвакуация людей проходила через пропускной пункт «Мухайям Аль-Вафедин» при поддержке российских военнослужащих.

Всем больным оказывается помощь в медучреждениях Дамаска, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон.

По его словам, за последние сутки подписано соглашение о присоединении населенного пункта Мадинет-Эль-Газаль провинции Алеппо к режиму прекращения огня. При содействии Центра организован вывод 127 террористов из населенного пункта Тайха.

Евтушенко добавил, что жителям населенных пунктов Аттра-Аттира провинции Алеппо и Букейм провинции Риф Дамаск оказана гуманитарная помощь, выданы более четырех тонн продовольственных наборов, 124 людям оказана медицинская помощь.