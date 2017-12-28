Новый дивизион С-400 «Триумф» появится в Севастополе

Двенадцатого января 2018 года подразделения ЗРС С-400 «Триумф» заступят на боевое дежурство в Севастополе, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее об усилении зенитно-ракетной группировки на полуострове сообщал командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов. По его словам, новые дивизионы уже находятся в Крыму на опытно-боевом дежурстве. Их получит уже второй зенитно-ракетный полк.

Выступая на итоговой коллегии Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу рассказал о перевооружении на зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» 16 ракетных полков российской армии.

Система «Триумф» поражает любые воздушные цели на расстоянии до 400 километров, не оставляет шансов самолетам тактической и стратегической авиации, а также крылатым и баллистическим ракетам.