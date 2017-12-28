Командующий: больше половины вооружения ВДВ составляет новейшая техника

За 2017 год удалось значительно повысить профессиональный уровень подготовки ВДВ, заявил командующий войсками Андрей Сердюков.

По его словам, годовой план переоснащения подразделений выполнен почти полностью. Сейчас более половины вооружения десантников – новейшая техника.

«Получено более 120 единиц бронетанковой техники – это четыре батальонных комплекта БМД-4М в комплексе с бронетранспортерами различной модификации БТР-МДМ», – сказал он.

Кроме того, ВДВ получили более 100 единиц модернизированных артиллерийских систем, около 500 единиц различных средств разведки, беспилотников и средств ПВО.