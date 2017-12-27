Спецназ на «Тиграх» атаковал «террористов»: кадры учений

В Ростовской области прошли учения спецназа Южного военного округа. На антитеррористических занятиях ему предлагалось отбить нападение на военный городок, склад боеприпасов и автоколонну.

Со всеми заданиями подразделение справилось успешно и не оставило «боевикам» ни единого шанса. В тренировках использовались различное стрелковое вооружение и броневики «Тигр».

Кроме оборонительных действий, спецназ проявил себя и в наступлении. Бойцы уничтожили нападавших и захватили сумку с важными документами.

Такие учения военные проводят несколько раз в месяц. Они проходят в условиях, максимально приближенных к боевым.