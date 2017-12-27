Главком рассказал о планах по перевооружению Сухопутных войск

Сухопутные войска доведут количество современных вооружений до 70% к 2021 году, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

По его словам, перевооружение идет в соответствии с графиком и согласно поставленным министром обороны и Верховным главнокомандующим задачам.

«По Сухопутным войскам мы вышли на очень хорошие показатели – 45% современного вооружения за последние пять лет. Имею в виду новое и модернизированное вооружение», – сказал генерал.

Сейчас увеличиваются и так называемые комплектные поставки – когда бригада получает современное вооружение вместе с тренажерами и может самостоятельно проходить обучение.

Ранее мы сообщали о начале войсковой эксплуатации танков Т-14 «Армата» в Сухопутных войсках.