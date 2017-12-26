Совфед ратифицировал соглашение о базе ВМФ РФ в Тартусе

Совет Федерации ратифицировал соглашение между Россией и Сирией о расширении российской военно-морской базы в Тартусе. В соответствии с документом ее площадь составит 24 гектара, а одновременно в порту смогут находиться до одиннадцати российских боевых кораблей, в том числе оснащенных ядерной энергетической установкой.

Военно-морская база обеспечит стратегическое сдерживание и усилит позиции России в Средиземноморской зоне. Сенаторы поддержали ратификацию единогласно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к заместителю Министра обороны России Николаю Панкову, который представлял документ, и поблагодарила Министерство обороны и российских военнослужащих за успешную операцию в Сирии.

«Мы хотим сказать искренние слова благодарности солдатам, офицерам, нашим замечательным военнослужащим, которые мужественно исполняли свой воинский долг, вышли победителями из этой сложной ситуации, очистили территорию Сирии от террористов, сохранили тем самым суверенитет страны. Мы гордимся сегодня нашей армией, мы гордимся нашими военными, передайте им от нас искренние слова благодарности, они вернулись на Родину настоящими героями. Спасибо министру обороны, руководству Министерства обороны за такую победоносную операцию в Сирии», - отметила Матвиенко.

Военно-морская база в Тартусе, в соответствии с соглашением между Москвой и Дамаском, передана России в безвозмездное пользование сроком на 49 лет с возможностью автоматического продления.