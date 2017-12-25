Стрельба «Искандерами» из забайкальской тайги: кадры учений

В Забайкальском крае расчеты новых тактических ракетных комплексов «Искандер-М» провели успешные учебные пуски. Перед тем, как их осуществить, машины проделали многокилометровый марш через тайгу по метровым сугробам.

Прибыв на боевые позиции, «Искандеры» развернулись, операторы ввели координаты целей в головные части ракет и «нанесли удар» по особо важным объектам условного противника. Пуски были электронными.

Дальность - 300 километров, все цели оказались «поражены», после этого комплексы быстро покинули район.

Забайкальцы получили «Искандеры» в конце лета. Сложная и дорогая техника требует бережного отношения. Поэтому в части возвели всю необходимую инфраструктуру, в том числе теплые укрытия для пусковых установок.

Напомним, на прошедшей коллегии Минобороны России глава ведомства Сергей Шойгу сообщил о первом боевом применении комплекса «Искандер» во время военной операции в Сирии.