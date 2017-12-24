Командующий ЗВО вручил Кубок Минобороны Оргкомитету военно-тактических игр «Заря»

В штабе Западного военного округа (ЗВО) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошло собрание, посвященное военно-патриотическому воспитанию.

Во встрече принимали участие командующий ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов, руководство Оргкомитета федеральных военно-тактических игр «Заря» и командиры команд по военно-тактическим играм Северо-Западного федерального округа.

По словам командующего округом, военно-тактические игры являются важным звеном в подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ. Он предложил привлекать к ним представителей движения «Юнармия».

Кроме того, Картаполов считает, что на Балтийском флоте следует провести ряд мероприятий с привлечением авиации Западного военного округа.

В завершении собрания командующий вручил руководству Оргкомитета «Зари» переходящий Кубок Минобороны РФ победителей ежегодных международных военно-тактических игр.