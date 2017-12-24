Как модернизируют Ту-160М2 «Белый лебедь» в Казани: эксклюзивные кадры

У Дальней авиации накануне был профессиональный праздник. В 2017 году авиационные стратегические ядерные силы пополнились тремя модер¬низированными самолетами. В Казани возобновлено производство самых мощных ракетоносцев, которые теперь называются Ту-160М2.

Сверхзвуковой, дальний, малозаметный стратегический ракетоносец Ту-160 – флагман нашей Дальней авиации. Самолет с огромными возможностями и модернизационным потенциалом, разработанный в 70-х годах прошлого века, Ту-160 максимально востребован и сегодня.

«Белый лебедь», так за красоту и грациозность прозвали самолет сами летчики, прошел боевое крещение в Сирии.

Один из самых сложных элементов подготовки экипажей - дозаправка в воздухе. На высоте около пяти тысяч метров и скорости 500 км/ч, пилоту Туполева нужно точно подвести принимающую штангу к конусу шланга, выпущенного с борта летающего танкера Ил-78. Больше десятка тонн топлива перекачивается в баки ракетоносца за несколько минут. Все это время экипажи обоих самолетов с максимальной точностью выдерживают скорость и дистанцию.

«Мы люди военные летчики-штурманы. Для нас работа - это праздник образно и высокопарно, но это – правда», - рассказал старший штурман 43-го Центра боевого применения и переучивания летного состава и авиационного персонала Дальней авиации Олег Кильчук.

Новый Ту-160М2, производство которых по предложению министра обороны РФ Сергея Шойгу возобновили в Казани, сохранит и приумножит достоинства предшественника. Модернизированы силовая установка, авионика, прицельно-навигационный комплекс и вооружение. А главное - восстановлены производственные цепочки и уникальные технологии, например, сварки и отжига. Так создается центральная балка ракетоносца. Своеобразный хребет самолета из сверхпрочного титана собирают из множества отдельных фрагментов.

Обновленного «Белого лебедя» собирают быстрее, детали выходят прочнее и качественнее. Боевая эффективность нового Ту-160М2 вырастет в 2,5 раза. Одновременно модернизацию на предприятии проходят и действующие машины еще советского производства. Борт носит имя Игоря Сикорского, создателя первого в истории тяжелого бомбардировщика, родоначальника дальней авиации России. Ровно 104 года назад в небо поднялся «Илья Муромец», самолет-рекордсмен своего времени, самый высотный участник Первой мировой.

Программа модернизации воздушного компонента ядерной триады реализуется в скором темпе, так что можно рассчитывать, что уже в ближайшее время эти улучшенные ядерные стратеги появятся в небе.

Помимо флагманских Ту-160-х в боевой состав стратегической авиации входят ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС с турбовинтовыми двигателями, а также сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла. Все эти машины успешно выполнили боевые задачи по разгрому террористов на берегах Евфрата в Сирии.