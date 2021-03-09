Ученый связал найденный на Земле «осколок древней планеты» с зарождением Солнечной системы

Выводы европейских ученых относительно метеорита Erg Chech 002, который может являться частью протопланеты, соответствуют логике современной научной теории о происхождении Солнечной системы. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал главный научный сотрудник лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергей Александрович Богачев. Эксперт отметил, что большинство метеоритов старше нашей звездной системы, поэтому к ним так высок интерес со стороны научного сообщества.

«Принципиальный факт, что все метеориты по своей природе - это очень древние тела, которые соответствуют веществу 4-миллиарднолетней давности. Это фундаментальный факт, а тот факт, что это вещество, по мнению специалистов, было частью планеты, это ничего не значит, поскольку ранняя Солнечная система представляла собой огромное количество тел, которые сталкивались, взрывались, разлетались в разные части, образовалось огромное количество пыли и камней с тех пор», - указал эксперт.

Он добавил, что практически все метеориты, которые сегодня находят, были фрагментами других, более крупных тел, образовавшихся в момент рождения Солнечной системы. Поскольку большинство маленьких космических камней с тех пор свой вид не меняли, их изучение помогает ученым найти ответ на вопрос, как происходило образование космических объектов более четырех миллиардов лет назад.

Ранее ученые провели анализ найденного в пустыне Сахара метеорита и выяснили, что космический камень мог быть фрагментом протопланеты, которая начала формироваться из газопылевого облака, а затем была раздроблена или поглощена более крупными планетами.