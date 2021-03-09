Автоэксперт рассказал, как продлить жизнь аккумулятору на морозе

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал телеканалу «Звезда», как завести машину в сильный мороз.

«Рекомендую заранее позаботиться об аккумуляторе, купить достойную аккумуляторную батарею. Если есть возможность, убирать машину в тепло. После этого существует большая вероятность, что она заведется. Панацеи, мне кажется, не существует», - заявил он.

Ранее Славнов поделился информацией о том, как уберечь автомобиль от угона. Он посоветовал ставить не автономную сигнализацию, а механическую.

Другой специалист Илья Пименов рассказал, как правильно водить машину во время снегопада. Эксперт рекомендовал в числе прочего не забывать о световых приборах.