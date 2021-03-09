Эксперт предположил, что Меган Маркл будет использовать аналогию с принцессой Дианой

Сенсационные заявления, прозвучавшие в ходе интервью принца Гарри и Меган Маркл, не ударят кардинальным образом по монархии, так как она является очень важным институтом в Великобритании, независимо от того, какие скандалы происходят. Таким мнением со «Звездой» поделился председатель Комитета по политическим технологиям РАСО Евгений Минченко.

«Конечно, это громкая очень история. Она, очевидно, имеет резонанс, судя по социальным сетям и медиа... Но кризис вокруг леди Ди был намного был более болезненным ударом, чем нынешняя история. Конечно же Меган Маркл будет использовать аналогию. Это один из ключевых принципов PR: если есть какой-то культовый персонаж, к истории которого ты можешь прислониться, это надо сделать», - объяснил эксперт.

Ранее в интервью, показанном в США в воскресенье вечером, 7 марта, отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые ударили по королевской семье и имиджу британской монархии.

Впоследствии телеведущая Опра Уинфри заявила, что королева Елизавета и ее муж не обсуждали цвет кожи внука. В интервью Меган Маркл заявляла, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа их первенца.