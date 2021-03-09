Врач перечислил способы снизить давление без лекарств

Чтобы снизить высокое артериальное давление в домашних условиях, можно выпить зеленый чай или каркаде. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. По его словам, действенность зеленого чая при повышенном давлении объясняется антиоксидантным эффектом, а каркаде в целом полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Выпить чай зеленый из-за антиоксидантного эффекта или чай каркаде, он для артериального давления, вообще очень хорошо для сердечно-сосудистых заболеваний», - указал врач.

Лишин также отметил действенность успокоительных чаев при повышенном давлении.

«Надо успокоительные именно, чай с мелиссой, тут взаимосвязь какая еще идет с нервной системой, то есть если нервную систему успокоить какими-то препаратами, то тоже давление может упасть», - отметил врач.

При проблемах с высоким артериальным давлением также важно обеспечить здоровый сон, регулярное проветривать помещения и ограничить физические нагрузки, резюмировал терапевт.