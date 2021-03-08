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Врач-эндокринолог назвала полезные начинки для блинов

Анна Касаткина
16:52 08.03.2021
Самыми низкокалорийными считаются начинки из фруктов и ягод.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: thechuk, Pixabay
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Блины с начинкой на основании фруктов и ягод не принесут здоровью вреда, так как считаются самыми низкокалорийными. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-эндокринолог Олеся Гурова.

«Все то, что на основании фруктов и ягод, с небольшим количеством добавленного сахара или без него. Очень часто к блинам используют такие варианты как топленое масло или сливки, и здесь стоит помнить о том, что та же сметана десятипроцентной жирности или йогурт - это всегда более низкокалорийные варианты», - отметила она.

Гурова добавила, что греческий йогурт жирностью 2-4 процента станет самой легкой заправкой для блинов, затем идет сметана небольшой жирности, а потом сливки. Самой «тяжелой» добавкой считается топленое масло.

В понедельник, 8 марта, в России началась Масленичная неделя. Традиционно у жителей страны этот праздник связан с наступлением весны, народными гуляниями и угощением из блинов. Ранее россияне назвали свои любимые начинки для блинов.

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