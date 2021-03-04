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Эксперт рассказала, что можно есть на ночь без вреда для организма

Алена Миронова
06:40 04.03.2021
В ночное время замедляется перистальтика ЖКТ, снижаются процессы пищеварения, в связи с чем желудку необходим белок, но легкоусвояемый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала «Звезде» о том, что можно есть в ночное время без вреда для организма.

Эксперт отметила, что этот вопрос затрагивает сразу два аспекта: психологический и физиологический.

«Физиологический заключается в том, что ночью у нас царство вагуса. Он замедляет все процессы специально - организм таким образом восстанавливается. Мы глубоко, но реже дышим. По гормонам - наоборот. Преобладает гормон омоложения, обновления и роста. И мелатонин циркулирует», - отметила Дианова.

Она подчеркнула, что на фоне этого замедляется перистальтика, снижаются процессы пищеварения, в связи с чем желудку необходим белок, но легкоусвояемый.

«Сюда подойдет из мяса только мясо в виде детского питания. Тогда оно легко проскочет и не ляжет комом. Потому что если съесть прям мясо, оно на утро даст снижение аппетита или его отсутствие», - объяснила Дианова.

К легкоусвояемым вариантам ночного питания диетолог отнесла белковые коктейли или же питание под специальной категорией «лечебное», которое на самом деле подходит всем.

«Есть прям баночки, которые заменяют полноценный легкий прием пищи от 200 до 300 килокалорий. Это просто вкусный коктейльчик. Но не белковый. Полноценный легкий прием пищи. Он максимально удобный для тех, у кого бешеный ритм», - заметила диетолог.

Следующий вариант - омлет с овощами. Он легко усвоится и не будет провоцировать тяжесть. Сюда же можно отнести и рыбу в любом формате - она легко усвоится и куском, и котлетной массой, и суфле. Это касается также и творога. Его можно употреблять в пищу как нативно, так и в форме запеканки.

«Я считаю, что для желудка неплохо и можно спокойно съесть один банан и буквально пару ложек урбеча. Это ляжет спокойно и легко. Важно, чтобы у человека не было выраженного диабета»,  - рассказала эксперт.

Дианова обратила внимание на то, что мясо и птица не особо подходят для употребления в пищу в вечернее и ночное время. Особенно говядина, телятина и свинина всегда тяжелы для вечера.

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