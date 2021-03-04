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«Дети, не видящие будущего»: как социальные сети склоняют подростков к саморазрушению

Анна Берестовая
04:37 04.03.2021
К некоторые периоды жизни детям крайне важно, чтобы их принимали такими, какие они есть.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Семейный психолог Анна Хныкина рассказала «Звезде», как сообщества в социальных сетях склоняют детей и подростков к суициду. По ее словам, в такие группы попадают уже травмированные дети.

«Здоровый ребенок, у которого психическая защита работает на уровне инстинктов по сохранению жизни, туда просто не попадет. Ему это неинтересно», - указала она.

Эксперт подметила, что в целом смертельная и депрессивная символика часто привлекает подростков и это является нормальной частью их развития. Тем не менее, до реальных разрушающих действий доходят лишь «готовые» к этому дети - затравленные, не видящие будущего и своих собственных возможностей.

«Часто такие действия детей являются результатом неудачной игры, когда они переигрывают и перебарщивают», - добавила психолог.

Самым первым и важным методом профилактики суицидального поведения среди детей-подростков Хныкина назвала любовь к ним.

«Спасает только это. С детьми нужно быть в контакте, с ними нужно разговаривать. Разговаривать нужно много и на те темы, на которые хотят сами дети, а не те, которые вы считаете нужным освещать и обсуждать», - отметила она.

Контакт с детьми необходимо выстраивать таким образом, чтобы они сами хотели делиться с родителями своей жизнью. Нельзя обесценивать их проблемы, критиковать и осуждать то, что с ними происходит. Следует помнить, что в некоторые периоды детям очень важно, чтобы их принимали такими, какие они есть.

Ранее глава Следственного комитета России поручил провести проверки в связи с распространением в TikTok контента с призывами к самоубийству. По данному вопросу уже проводятся профилактические мероприятия.

  

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