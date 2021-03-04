Эксперт объяснил, когда коронавирусом болеют месяцами

У людей с тяжелым иммунодефицитом течение коронавирусной инфекции может длиться месяцами. В частности, речь идет о больных лейкозами. Об этом в комментарии «Звезде» сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии «НМИЦ гематологии» Минздрава России Григорий Ефимов. Он подчеркнул, что подобные случаи фиксировались как в России, так и за рубежом.

«У больных с лейкозами очень долго, месяцы может продолжаться течение новой коронавирусной инфекцией, но надо понимать, что больные с лейкозами находятся в тяжелой иммуносупрессии, сто есть их иммунная система не функционирует так, как иммунная система нормального человека. С этим связано такое затяжное течение», - пояснил эксперт.

Он добавил, что при долгом течении болезни, вирус накапливает большое количество мутаций.

Ефимов заверил, что такое долгое присутствие вируса в организме на нормальных, здоровых людей не распространяется, иммунная система здорового человека обладает ресурсами, чтобы справиться этой вирусной инфекцией, резюмировал эксперт.