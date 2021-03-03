Рецепт прост: как эффективнее всего бороться с простудой в весенние дни

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал в связи с приходом весны и сезонных болезней, как эффективнее всего бороться с простудой. По словам специалиста, проверенным и хорошо работающим «лекарством» являются покой, тепло и снижение активности.

«Это самые главные факторы. А так, конечно, препаратов много», - отметил врач.

Медик отметил, что около 90% простудных болезней связаны с моральной или физической усталостью людей. Также важно не забывать пить побольше воды. Дальнейшее же лечение, если оно понадобится, будет зависеть от конкретных симптомов.

Ранее врач назвала основные меры, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть простудой ранней весной. В первую очередь терапевт отметила необходимость не переохлаждаться и выбирать одежду по погоде.