Экономист спрогнозировал будущее законопроекта о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

Российские власти в конечном счете поддержат предложение депутатов партии ЛДПР по снятию ограничения на перерасчет пенсий работающим пенсионерам. Такого мнения придерживается кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Константин Добромыслов. Как пояснил эксперт в комментарии «Звезде», совсем скоро, по мере стабилизации пенсионной системы из-за увеличения пенсионного возраста существующая проблема сама себя нивелирует.

«Надо учитывать, что был повышен пенсионный возраст. В данной ситуации при повышении пенсионного возраста все эти ограничения можно смело отменять, потому что они будут нивелированы всем этим увеличением пенсионного возраста. Да, там будут люди, которые уже вышли на пенсию, понятно, что там есть переходный период при увеличении пенсионного возраста, но в конце концов эта система через несколько лет стабилизируется, и мужчины будут выходить в 65, а женщины в 60 соответственно, сама проблема должна сама по себе отмереть», - указал эксперт.



Он подчеркнул, что деньги, которые сегодня экономят на работающих пенсионерах, и размер прибавки к их пенсии из-за отмены ограничений, не будут значительными и не смогут повлиять на финансовое положение пенсионной системы в целом. При этом, по мнению эксперта, для власти политически выгоднее отменить существующие ограничения сейчас в качестве шага доброй воли.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который снимает ограничения на перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Согласно федеральному закону «О страховых пенсиях», рост пенсий для работающих пенсионеров ограничивается максимумом в три балла в год, в то время как рост обычного исчисления индивидуального пенсионного коэффициента при назначении страховой пенсии составляет 10 баллов. Также с 2016 года выплата страховых пенсий работающим пенсионерам осуществляется без учета индексации размера и фиксированной выплаты к страховой пенсии.