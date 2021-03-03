Котам не игрушка: ветеринар рассказал, какие предметы опасно держать в домах с питомцами

Ведущий хирург, кандидат ветеринарных наук Александр Васильев рассказал, какие предметы, которые можно обнаружить почти в каждом доме, представляют опасность для кошек. По его словам, животных в первую очередь привлекает определенных материал.

«Резиновые - начиная от тапочек, кончая прилипалами... Кошка из-за содержания фенолов начинает грызть ластики, игрушки, тапочки, особенно такие дешевые, которые продаются по 100 рублей», - указал специалист.

В случае, если владелец заметил, что питомец съел что-то подобное, следует предпринимать срочные действия. В первую очередь следует обратиться за помощью ветеринаров. У кота можно вызвать рвоту, под анестезией сделать гастроскопию или хотя бы рентген и УЗИ.

«Если владелец упустил этот момент, как правило, первый признак - отказ от еды, рвота. Многократная рвота - это уже повод бежать в клинику, а не ждать, поможет - не поможет. Или самый глупый вариант - звонить в клинику и требовать помощи удаленно», - объяснил Васильев.

Хирург указал, что если животное съело что-то не предназначенное в пищу, есть час-два для активных действий. Потом это может оказаться в кишечнике.

«Проблема не в том, что это в желудке. Проблема в том, что из желудка это пойдет в кишечник. Крупные фрагменты резинок застревают в кишечнике и потом их из кишечника, кроме как хирургически, достать больше никак невозможно», - отметил медик.

Ветеринар добавил, что в случае бездействия съеденный котом ластик или резиновая игрушка могут обернуться гибелью кишечника или животного от рвоты, обезвоживания и иных нарушений.