Эксперт по недвижимости назвал лучшее время для покупки квартиры

Лучшим временем для приобретения квартиры в новостройке или на вторичном рынке являются весна и лето. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, с приходом теплой погоды люди начинают чаще задумываться о покупке дачи или загородного дома, что снижает спрос на квартиры и, соответственно, цены.

«Вообще, летом либо рынок у нас немного просядет по вторичке и по новострою, потому что введут наверняка семейную ипотеку на загородку, и как раз лето-весна, это период загородной недвижимости, просто будет спрос больше на загородку плюс еще эта программа (распространение программы семейной ипотеки на загородные дома – прим. ред.), которую хотят ввести, она подстегнет рынок загородки, а вторичка, новостройка у нас на второй план уйдут», - пояснил эксперт.

Он добавил, что осенью, когда холодает, дети возвращаются в школы, снова повышается спрос на квартиры.

Ракута также оценил возможный рост цен на жилую недвижимость. По мнению эксперта, в случае решения российских властей о продлении программы льготной ипотеки, завершение которой сейчас запланировано на июль 2021 года, квартиры подорожают в цене. Однако, как считает ипотечный брокер, темпы роста стоимости жилья будут ниже, чем в 2020 году.