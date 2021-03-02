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Нутрициолог назвала самый полезный суп

Анна Берестовая
00:57 02.03.2021
Правильное первое блюдо может стать хорошим выбором для здоровья и укрепления иммунитета.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «Звезде», какой суп возглавляет топ полезных блюд. По ее мнению, выбирать на первое почаще стоит чечевичный суп, так он богат белками.

«Пусть они растительные, там всего 12 аминокислот, но мы также можем добавить в этот суп животные источники белка, такие как мясо. Может быть даже копченое мясо, если это натуральный продукт и сделан без дополнительных добавок», - указала нутрициолог.

Кроме того, такое блюдо, как отметила специалист, содержит в себе большое количество клетчатки. В целом чечевичный суп хорошо подходит для здоровья и укрепления иммунитета любого человека.

На втором месте в топе оказался овощной суп на мясном бульоне. Использоваться в нем могут как свежие, так и замороженные овощи.

«Я бы добавила стручковую фасоль, кабачок, можно сельдерей отварить, также корень сельдерея. То есть минимум простой группы углеводов. Тогда у нас будет кусочек мяса как источник белков и жиров и дополнительно клетчатка из овощей», - объяснила Деккер.

Также специалист отметила, что в составе с овощами в суп может идти рыба. Подобное блюдо могут выбрать и стремящиеся к стройности люди. Подойдет для варки даже консервированная рыба в собственном соку.

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