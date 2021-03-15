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Диетолог объяснила, когда пост может навредить

Светлана Иванова
12:35 15.03.2021
Врач предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Helmut Meyer zur Capellen, imagebroker, Globallookpress
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Неправильное соблюдение Великого поста может привести к появлению проблем со здоровьем. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. По ее словам, важно на время отказа от продуктов, содержащих животный белок, употреблять в качестве замены пищу, богатую растительными белками. При этом диетолог предостерегла от попытки заменить весь рацион углеводами.

«Организм на 40 дней обделен по важным белковым продуктам, если человек эти белковые продукты будет замещать повышенным количеством углеводов, будет есть много каш, макарон, картошки, растительного масла, постного масла, то он наберет огромное количество лишних кг», - пояснила Тихомирова.

Она добавила, что пост, прежде всего, представляет собой духовное удержание, а то, что «находится в тарелке» является вторичным.

При этом при правильно выстроенном рационе,  основу которого будут составлять  овощи, сложные углеводы, бобовые в небольшом количестве, от поста можно ждать пользы и для здоровья:  уменьшится жировая масса организма, уйдет лишняя отечность, снизится вес, нормализуется артериальное давление, отметила врач.

Тихомирова также уточнила категорию лиц, которых нельзя ограничивать в питании даже во время поста. Это дети и подростки, у которых активно растет тело, беременные женщины, люди, которые находятся в острой фазе заболевания или при обострении хронических болезней.

В понедельник, 15 марта, у православных христиан начался Великий пост, который продлится по 1 мая.

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