Сомнолог рассказал о лучшем занятии перед сном

Около получаса полного покоя перед сном, без гаджетов и телевизора, способны улучшить качество сна и уменьшить проблемы с засыпанием. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал сомнолог Леонид Третьяк.

Он напомнил, что спать нужно в затемненной и хорошо проветриваемой, даже чуть прохладной комнате. За несколько часов до сна лучше воздержаться от приема пищи. Непосредственно перед засыпанием следует просто полежать в темноте вместо того, чтобы смотреть в экран смартфона, отметил специалист.

«Желательно избегать просмотров гаджетов и компьютеров, чтобы не было стимуляции синим светом, который вызывает синдром отставленной фазы сна. Когда появляется время засыпания, которое человек может провести сам для себя вне всяких дел, это время используется для просмотра фильмов, чтения книг и так далее... Нужно буквально 20-30 минут покоя. Можно использовать просто для разговора, размышлений», - объяснил Третьяк.

Сомнолог признал, что бездействие и спокойствие для многих людей зачастую оказывается сложным, так как мешают тревоги прошедшего дня, незавершенные задачи. В таких случаях может помочь работа с дыханием и расслаблением, различные практики йоги.

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