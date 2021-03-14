Раскрыты детали подготовки российского космонавта Корсакова к полету на Crew Dragon

Инициатива проводить смешанные российско-американские космические полеты принадлежит США. Россия с этой идеей согласилась. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Павел Власов.

«Комиссия рекомендовала, чтобы у нас были полеты смешанными экипажами. Чтобы наш космонавт летал на американском корабле, а астронавт - на нашем корабле. Это инициатива американцев, но со здравым смыслом она коррелирует», - отметил он.

Власов уточнил, что полететь на корабле Crew Dragon может Сергей Корсаков, поскольку он уже прошел большую часть необходимых для этого процедур.

«Самый длительный цикл в этом процессе - это изготовление снаряжения, то есть скафандров. Он (Корсаков - прим.ред.) уже прошел все необходимые обмеры и так далее. Мы рассчитываем, что он будет в числе первых, кто полетит на американском корабле», - заявил он.

Ранее стало известно, что вместо Корсакова на «Союзе МС-18» 9 апреля полетит астронавт Марк Ванде Хай.