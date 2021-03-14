Наталья Варлей ответила на сообщения о краже у нее «Песни про медведей»

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей прокомментировала «Звезде» сообщения о том, что у нее украли «Песню про медведей» из фильма «Кавказская пленница». По словам актрисы, она всегда могла ее исполнять.



«Что значит “украли”? Я всегда ее могла исполнять»,- заявила артистка.

Ранее РИА Новости сообщало, что Варлей считает, что у нее украли знаменитую песню. Сама артистка в эфире Первого канала лишь рассказала, что режиссер Леонид Гайдай предложил ей записать эту песню. После записи, по ее словам, он заявил, что будет петь она.

Как рассказывала актриса, ситуация изменилась, когда композитор Александр Зацепин пригласил певицу Аиду Ведищеву и сказал, что она поет лучше.