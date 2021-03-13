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Диетолог рассказала, какие каши полезно есть на завтрак

Анна Назайкина
18:19 13.03.2021
Лучшей утренней едой, по словам специалиста, являются гречка, овсянка, пшенка и перловка.
Диетолог рассказала, какие каши полезно есть на завтрак
© Фото: Pexels, Pixabay
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Отруби разбухают в животе и создают чувство насыщения, но они не дают той калорийности, которая нужна с утра. Такой продукт следует употреблять во время завтрака в том случае, если у человека существуют проблемы с кишечником. Об этом рассказала «Звезде» диетолог Анна Белоусова.

«На каждую столовую ложку отрубей мы должны выпить полстакана воды. Да, они разбухнут, они дадут чувство насыщения, но и на этом, как говорится, все. Дальше они пройдут с вот этой водой в кишечник, заставят его работать, избавят от хронических запоров. И это лучше, чем любое слабительное. Но они не дадут нужной калорийности, поэтому человек, который кушал отруби, он себе обеспечит хорошую работу кишечника»,- пояснила врач.

Отруби не обеспечивают необходимую калорийность, заявила Белоусова. Она рассказала, что лучшей утренней едой являются каши, за исключением риса и манки. Лучшей утренней едой, по словам специалиста, являются гречка, овсянка, пшенка и перловка.

«Запаривание каш кипятком с вечера - это тоже не очень хороший вариант, потому что мы не получим все, что нужно. Мы получим ершик для кишок - то же самое, как те же отруби. Но мы не получим того белка и витаминов группы B. Если есть время, мы кашу завариваем. Просто варим. Они лежат себе спокойно 2-3 дня»,- сказала Белоусова.

Также диетолог отметила, что «модные» каши из пакетиков, которые завариваются в течение 20 минут, являются достаточно хорошей, углеводистой, калорийной пищей, которая позволяет продержаться до обеда.

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