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«Светлые люди»: режиссер Владимир Фокин рассказал о Рахимове и Иошпе

Анна Касаткина
15:15 13.03.2021
Стахан Рахимов скончался 12 марта, пережив свою супругу всего на полтора месяца.
«Светлые люди»: режиссер Владимир Фокин рассказал о Рахимове и Иошпе
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Народные артисты России Стахан Рахимов и Алла Иошпе были прекрасной парой и в творческом, и в человеческом плане. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил режиссер и актер Владимир Фокин.

«Светлые люди, прекрасная пара. И в творческом, и в человеческом плане. Они были очень музыкальными людьми», - сказал он.

Режиссер выразил соболезнования близким артистов. Он уточнил, что не был близко знаком с парой.

Рахимов скончался 12 марта на 84-м году жизни, точные причины его смерти не уточняются. Близкие предполагают, что певец не смог перенести горечь утраты - ранее, 30 января, умерла его супруга, с которой он находился в браке более 60 лет и выступал дуэтом.

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