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«Я разочарован»: Пригожин возмутился запретом исполнять «Катюшу» вместо гимна на ОИ

Анна Назайкина
14:49 13.03.2021
Ранее Спортивный арбитражный суд запретил России использовать данную песню вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
«Я разочарован»: Пригожин возмутился запретом исполнять «Катюшу» вместо гимна на ОИ
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
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Продюсер Иосиф Пригожин предложил российским спортсменам на Олимпийских играх исполнить любую другую русскую песню, если «Катюша» находится под запретом Спортивного арбитражного суда. В разговоре со «Звездой» он в качестве замены порекомендовал использовать песню «Часики» его жены, певицы Валерии.

«Я как простой гражданин, как человек мира, как мне кажется, просто настолько разочарован, настолько расстроен. Ну нет «Катюши» - спойте какую-нибудь другую русскую песню. «Часики» пусть споют. У них же там гендерное равенство. Это как раз будет в кассу»,- заявил он.

Накануне Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В CAS объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». В Олимпийском комитете РФ сообщили, что продолжат поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях.

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