«Я разочарован»: Пригожин возмутился запретом исполнять «Катюшу» вместо гимна на ОИ

Продюсер Иосиф Пригожин предложил российским спортсменам на Олимпийских играх исполнить любую другую русскую песню, если «Катюша» находится под запретом Спортивного арбитражного суда. В разговоре со «Звездой» он в качестве замены порекомендовал использовать песню «Часики» его жены, певицы Валерии.

«Я как простой гражданин, как человек мира, как мне кажется, просто настолько разочарован, настолько расстроен. Ну нет «Катюши» - спойте какую-нибудь другую русскую песню. «Часики» пусть споют. У них же там гендерное равенство. Это как раз будет в кассу»,- заявил он.

Накануне Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В CAS объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». В Олимпийском комитете РФ сообщили, что продолжат поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях.