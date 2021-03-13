«Дошло до шизофрении»: Лещенко раскритиковал запрет исполнять «Катюшу» вместо гимна на ОИ

Лев Лещенко предложил российским спортсменам, которые победят на Олимпийских играх в Токио и Пекине, все равно исполнить песню «Катюша», несмотря на запрет Спортивного арбитражного суда.

«Я предлагаю выход - спортсмен должен взойти на пьедестал и спеть «Катюшу». Я не думаю, что его лишат за это олимпийской медали», - сказал певец телеканалу «Звезда».

Народный артист РСФСР считает, что дело «дошло до шизофрении», но россиянам не стоит унижаться перед олимпийскими чиновниками.

«Россия не привыкла покорствовать», - отметил Лещенко.

По словам артиста, в настоящее время спорт становится мишенью в политических играх. Лещенко подчеркнул, что на РФ идет атака.

Накануне Спортивный арбитражный суд запретил России использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года и в Пекине в феврале 2022 года. В CAS объяснили, что понятие «любой гимн, связанный с Россией» распространяется на «любую песню, связанную с Россией или имеющую ссылки на нее». В Олимпийском комитете РФ сообщили, что продолжат поиск подходящей песни для замены национального гимна на международных соревнованиях.