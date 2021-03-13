Эпоха криптоискусства: как художники зарабатывают миллионы на картинках в Сети

Еще недавно трудно было представить, что кто-то будет покупать GIF-анимации, картинки и видеоклипы, которые можно легко скачать из Сети, за тысячи и даже миллионы долларов. Теперь криптоискусство становится самым горячим трендом в современном искусстве: проводятся аукционы, выпускаются каталоги и происходит купля-продажа авторских произведений. Однако, разница с традиционным искусством состоит в том, что наслаждаться творениями покупатель может только виртуально.

Так, художник Покрас Лампас продал фотографию проекции своей работы «Transition» за 28,7 тысячи долларов на криптоаукционе. Эта сумма была заложена в невзаимозаменяемый токен. На проданном фото была запечатлена проекция его рисунка на Чиркейскую ГЭС в Дагестане.

Сам автор рассказал, что работа, оригинал которой написан на холсте, оцифрован и скорректирован для проекции, после спроецирован на физический объект, снова оцифрован и в итоге был продан в виде виртуального токена за криптовалюту этериум, на производство которого тратится электроэнергия. Таким же образом недавно был продан JPG-файл - работа художника Майка Винкельманна «Everydays: The First 5000 Days» - за 69,3 миллиона долларов.

Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков заявил «Звезде», что начинается совершенно новая эпоха - мир цифрового искусства. Это произошло после того, как работы, созданные искусственным интеллектом, были впервые проданы на аукционе. Затем начался следующий этап, когда такие файлы стали продаваться в виде неразменных токенов.

«Я думаю, что дальше будет только больше и страшнее. Это совершенно новый мир, новая реальность, и она показывает, что нужно быть образованным в самых разных областях, чтобы с ней совладать и в ней находиться. Мы сейчас в эту новую реальность окунулись и видим уже ее последствия. В принципе, с этим форматом токенов уже года полтора-два работают специалисты, профессионалы. То, что мы видим сейчас - это вершина айсберга, которая неожиданно показалась из воды»,- считает специалист.

По мнению эксперта, постепенно граница между копией и оригиналом становится все менее заметной.

«Человек получает права на уникальную вещь, но понятно, что картину Ван Гога в музее можно сфотографировать, в высоком разрешении распечатать и повесить. В общем-то, неэксперт и не отличит. Здесь, в принципе, та же самая история, только граница между копией и оригиналом стала еще менее видной»,- сказал он.

Озерков считает, что это является естественной тенденцией - не положительной и не отрицательной. Также эксперт назвал происходящие в современном искусстве процессы очередной революцией.

Директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова полагает, что в настоящий момент самым рискованным на художественном рынке является именно современное искусство. У покупателей таких произведений нет никаких гарантий - можно либо забрать большой выигрыш, либо все потерять.

«Когда мы говорим о художниках Возрождения, мы понимаем на протяжении времени, как дорожают эти работы, мы понимаем шажки, по которым это поднимается. Когда мы говорим о современном искусстве, мы можем очень много выиграть, это могут быть сотни процентов, тысячи процентов. И мы можем ровно так же проиграть. Но когда деньги идут туда, значит им в этот момент было негде прикрепиться в реальном секторе экономики», - отмечает Свиблова.

Искусство, которое живет только в цифровом формате, существует уже много лет, замечает она. Есть произведения в цифровом формате, которые представляют собой сайты, интерактивные порталы, однако у многих людей они вызывают удивление и непонимание.

«Формы жизни современного искусства меняются. Люди, которые воспитаны на классическом искусстве, до сих пор не понимают, как может быть инсталляция мусора Ильи Кабакова бесценной. Когда это возникало, у людей были шоки»,- объяснила искусствовед.

Цифровое изображение, доступное в интернете, имеет одинаковую природу с изображением нецифрового произведения искусства. И то, и другое изображение можно найти на картинке, на репродукции в книге, и, в принципе, разницы нет никакой. И то, и другое является репродукцией, считает генеральный директор российского представительства аукциона Sotheby's Михаил Каменский.

«Не возникает же вопрос, почему произведения художников, которые уходят с аукционов за миллионы, за десятки миллионов, за сотни миллионов, могут быть увиденными в книге или в интернете, и влияет ли это на их стоимость. Нет, не влияет»,- заявил эксперт.

Доступность цифрового изображения произведения искусства вне зависимости от той техники, которая используется, является сутью этого произведения искусства, потому оно и доступно публике - на него хотят смотреть. И неважно - в цифре оно или в живописных мазках, подчеркивает Каменский.

«Другое дело, что авторскими правами, если речь идет о живом художнике, обладает художник. А материальными правами обладает тот, кто его произведение купил. Если в интернете оказывается изображение не очень высокого качества того произведения, которому оно принадлежит, то в этом нет ничего страшного, это дополнительная реклама этого произведения»,- пояснил он.

Если каким-то образом в публичном пространстве возникает изображение, которое может быть скачено и воспроизведено впоследствии с очень высоким качеством полиграфического разрешения, это делается либо с нарушением прав владельца, либо с его разрешения, рассказал Каменский. То есть либо у владельца украли произведение, либо он сам заинтересован в том, чтобы принадлежащий ему арт-объект, электронный или материальный, был доступен миру.

«Поэтому я не думаю, что здесь есть проблема. Если уже продалось что-то за 63 миллиона долларов и изображение есть в интернете, ну и что? А Ван Гог, который продавался за 90 миллионов долларов? Его изображения же тоже есть в интернете. Другое дело, можно ли получить высококачественный, тяжелый файл с этим произведением и его штамповать потом направо-налево, не спрашивая разрешения владельца, или нельзя? Думаю, что то, что сейчас в интернете доступно, это легкие файлы, которые невоспроизводимы, и поэтому никаких материальных прав владельца нарушено не было»,- заявил искусствовед.

По его мнению, обладание такими электронными сертификатами пока нельзя назвать устоявшейся нормой, однако есть вероятность того, что такая тенденция может вызвать большой интерес на рынке искусства.

«Это не норма пока еще - это один из модных трендов. Если такой сертификат можно будет надежно защищать, то, наверное, это вызовет серьезный интерес на рынке»,- сказал Каменский.

В настоящее время это, скорее, единичные случаи, немногочисленные, вызывающие большой интерес средств массовой информации, галеристов, коллекционеров и музеев, заключил эксперт.