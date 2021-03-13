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Нутрициолог объяснила, из-за каких гормональных сбоев появляется лишний вес

Иван Линдеманн
10:03 13.03.2021
По словам Маргариты Львовой, во всем виноват стресс.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vidmir Raic, Pixabay
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Самым главным гормональным сбоем является состояние хронического стресса. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала нутрициолог Маргарита Львова. Специалист по питанию уточнила, что это стресс не адреналиновый, а кортизольный.

«Нелюбимая работа, какие-то проблемы в личной жизни. Начиная с этого хронического стресса, у вас идет гормональный сбой: повышается кортизол, он тянет жир с рук, ног и тащит его в область талии. Весь этот жир, который скапливается в области живота, является гормонально активным, то есть выделяет гормоны. Начинает повышаться инсулин. Человеку постоянно не хватает энергии, у него 5-6 приемов пищи в течение дня, но они все равно не дают ему энергии», - отметила Львова.

Нутрициолог заявила, что инсулин больше 10 единиц никогда не даст человеку похудеть.

«Он не даст самой жировой ткани распасться», - сказала она.

По словам Львовой, на вес влияют и проблемы с щитовидной железой.

«Еще другая, независимая от кортизольного стресса, гормональная проблема - это гипотериоз, проблема в щитовидной железе. ТТГ (тиреотропный гормон - прим.ред.) больше двух единиц также ведет к задержке жидкости и набору веса», - добавила специалист по питанию

Из-за вышеперечисленных гормонов может произойти сбой и в грелиновой системе. Грелин - это гормон сытости, который выделяется жировой тканью.

«Когда у нас высокий инсулин, грелин низкий. Человек поел, но из-за нарушений в мозг не поступает сигнал о том, что ты насыщен, потому что из-за частых приемов пищи вырабатывается грелиновая резистентность», - заявила Львова.

Нутрициолог посоветовала избавиться от стресса, полюбить себя, стать самоуверенным, а также сдать анализ на инсулин и ТТГ.

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