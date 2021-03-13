Нутрициолог объяснила, из-за каких гормональных сбоев появляется лишний вес
Самым главным гормональным сбоем является состояние хронического стресса. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала нутрициолог Маргарита Львова. Специалист по питанию уточнила, что это стресс не адреналиновый, а кортизольный.
«Нелюбимая работа, какие-то проблемы в личной жизни. Начиная с этого хронического стресса, у вас идет гормональный сбой: повышается кортизол, он тянет жир с рук, ног и тащит его в область талии. Весь этот жир, который скапливается в области живота, является гормонально активным, то есть выделяет гормоны. Начинает повышаться инсулин. Человеку постоянно не хватает энергии, у него 5-6 приемов пищи в течение дня, но они все равно не дают ему энергии», - отметила Львова.
Нутрициолог заявила, что инсулин больше 10 единиц никогда не даст человеку похудеть.
«Он не даст самой жировой ткани распасться», - сказала она.
По словам Львовой, на вес влияют и проблемы с щитовидной железой.
«Еще другая, независимая от кортизольного стресса, гормональная проблема - это гипотериоз, проблема в щитовидной железе. ТТГ (тиреотропный гормон - прим.ред.) больше двух единиц также ведет к задержке жидкости и набору веса», - добавила специалист по питанию
Из-за вышеперечисленных гормонов может произойти сбой и в грелиновой системе. Грелин - это гормон сытости, который выделяется жировой тканью.
«Когда у нас высокий инсулин, грелин низкий. Человек поел, но из-за нарушений в мозг не поступает сигнал о том, что ты насыщен, потому что из-за частых приемов пищи вырабатывается грелиновая резистентность», - заявила Львова.
Нутрициолог посоветовала избавиться от стресса, полюбить себя, стать самоуверенным, а также сдать анализ на инсулин и ТТГ.