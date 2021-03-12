Корреспондент «Звезды» впервые показала кадры изнутри завода в Италии, где готовятся к производству «Спутника V»

Телеканал «Звезда» публикует первые кадры изнутри фармацевтического завода, где готовятся к производству российской вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи при участии министерства обороны РФ.

На месте побывала корреспондент Диана Сирази. Она сняла на видео специалистов, которые будут работать над созданием препарата, и медицинское оборудование.

«Мы первые журналисты в этом коридоре. Раньше сюда не пускали прессу. Эту станцию называют Upstream. В защитных костюмах специалисты будут принимать нашу вакцину «Спутник V» и потом «выращивать» здесь свой «Спутник V» российского производства. Внутрь нас не пускают, потому что все стерильно. Наблюдать можем только со стороны», - рассказала Сирази.

Накануне завод был показан с внешней стороны. Он находится в регионе Ломбардия, расположенном на севере Италии.

Напомним, что соглашение о производстве российской вакцины в Италии было подписано 8 марта.