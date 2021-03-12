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Загадка чаши: ученый рассказал об уникальности найденной в Азове золотоордынской керамики

Ян Брацкий
04:50 12.03.2021
Нанесенный на стенки чаши узор изуродовал саму посуду, но полагает ученый Андрей Масловский, он имеет «магическое» значение.
© Видео: Отдел археологии Азовского музея-заповедника, Андрей Масловский, ВК © Фото: Отдел археологии Азовского музея-заповедника, Андрей Масловский, ВК
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Азовские ученые продемонстрировали интересную археологическую находку - поливную чашу из золотоордынского города Маджар (ныне Буденовск), которую 10 марта наши на Петровском бульваре города.

Сама по себе чаша не уникальна. Поливную керамику часто находят на территории Азова. Ее особенность в особом граффити, которое нанесено на стенки чаши. Ученые полагают, что рисунок является магическим знаком.

«Поливная керамика ставилась обычно на стол, как нечто красивое. На ней граффити, самая непонятная категория, какой-то уродующий знак. По идее, она считается испорченной», - рассказал «Звезде» заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

При производстве, чаши складывали стопкой друг на друга, две из них слились. При попытке разделить чаши, одну поломали, объяснил ученый. Несмотря на это, керамическую посуду смогли продать.

«Ее привезли за сотни километров и продали, это не помешало. Всегда и во все времена бракованные вещи были, но их тоже пускали в продажу и даже привозили за сотни километров, а их перевозка стоила немалых денег», - добавил Масловский.

Найденная чаша совершенно точно относится к Маджарской керамике, уверен ученый. До этого археологи раскопали на территории этого поселения гончарные мастерские, где производилась подобная посуда. О происхождении таинственных знаков и их значении археологам еще предстоит подумать, уточнил завотделом Азовского музея.

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