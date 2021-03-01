Невозможно не заметить: автоэксперт объяснил специфику знака «Фотовидеофиксации»

Заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев рассказал «Звезде» о специфике нового дорожного знака, предупреждающего о фотовидеофиксации.

«Этот знак был выработан таким образом, чтобы он был точно замечаемым, точно видимым, и точно исполняемым. Поэтому на каких-то участках дорог мы точно можем добиться нужного нам качества движения, используя вот этот знак», - пояснил эксперт.

По словам Жанказиева, главное отличие знака в том, что он может устанавливаться как самостоятельный элемент. В отличие от предшественника, который был существенно меньше в размерах и камера изображалась на белом или желтом фоне, новый знак имеет яркую расцветку, которую можно заметить водителю даже в плохую погоду.

«Он имеет тот цветовой фон, который водитель может воспринимать во первых, как позитивный, во вторых, достаточно цветоотдача высокая, он не может его не заметить, особенно в темное время суток», - акцентировал специалист.

Дорожный знак «Фотовидеофиксация» начал использоваться на территории России с 1 марта. Новое обозначение будет располагаться на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля.