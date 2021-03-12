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Астроном оценил потенциальную опасность летящего к Земле астероида

Светлана Иванова
17:55 12.03.2021
Небесное тело, которое максимально сблизится с нашей планетой 21 марта, не несет в себе угрозы, считает специалист.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: A Owen, Pixabay
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Приближение к Земле самого большого и быстрого астероида 2001 FO32 в 2021 году не несет никакой опасности. Так полагает ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров. Как заверил эксперт в комментарии «Звезде», угрозу нашей планете могут составлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.

Специалист заверил, что на расстоянии примерно в два миллиона километров, на котором окажется космический камень во время максимального сближения с Землей, летает множество астероидов. Скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы, считает Гончаров.

«Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, они законам физики подчиняются, она должна быть порядка 30 километров в секунду и сильно варьироваться от этого значения не может», - заверил специалист.

Ранее астрономы NASA сообщили о том, что 21 марта в 19.03 по московскому времени с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Космическое тело относится к категории «потенциально опасных», однако представляет собой больше интерес с научной точки зрения, чем несет угрозу Земле, указали в Национальном управлении по аэронавтике.

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