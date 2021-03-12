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Эксперт рассказал, почему в российских документах могут запретить зарубежные шрифты

Анна Касаткина
17:22 12.03.2021
Владельцы шрифтов вполне могут запретить встраивать их в другие графические редакторы, помимо Word, объяснил специалист.
Эксперт рассказал, почему в российских документах могут запретить зарубежные шрифты
© Фото: Brett Jordan, Unsplash
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Использовать стандартные шрифты, такие как Times New Roman, Arial и другие, в отечественных операционных системах невозможно из-за санкций со стороны зарубежных корпораций. Все необходимое для импортозамещения в этой сфере у России есть, а потому изменения в ГОСТ о запрете использования зарубежных шрифтов в технической документации выглядит логичным, сказал «Звезде» эксперт в сфере программного обеспечения Игорь Ашманов.

Собеседник напомнил, что Microsoft, начиная с 90-х годов, является абсолютным монополистом на рынке операционных систем и графических редакторов практически во всем мире. Вместе с популярной программой Microsoft Office Word поставляются и стандартные шрифты, которые из-за своей распространенности постепенно проникли и в ГОСТ. При этом зарубежные владельцы шрифтов вполне могут запретить встраивать их в другие графические редакторы, помимо Word, объяснил Ашманов.

«В определенный момент мы столкнулись с санкциями и вот сейчас, например, когда начали переводить на отечественные клоны Linux и на другие текстовые редакторы, владельцы шрифта нанесли удар - сказали: "а мы не разрешаем"», - отметил он.

Эксперт назвал происходящее санкциями «через многие звенья»: то есть, владелец может не отказывать напрямую, но искусственно завышать стоимость лицензионного соглашения. По его мнению, происходящее может быть связано с попыткой помешать импортозамещению и желанием устранить конкурентов.

«Надо понимать, что конкурировать на рынке текстовых редакторов чудовищно сложно. Конкурировать на рынке запуска ракет в космос менее сложно, чем на рынке поисковиков, а на рынке текстовых редакторов еще более сложно, чем на рынке поисковиков», - пояснил Ашманов.

В России не очень много разработчиков шрифтов, однако они есть, и давно имеются отличные альтернативы стандартным шрифтам Microsoft, обладающие всем необходимым функционалом, добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Росстандарт внес изменения в ГОСТ по оформлению технической документации. Согласно поправкам, государственным органам и корпорациям рекомендовано использовать только отечественные шрифты.

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